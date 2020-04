A Scuola umbra corsi medicina generale

(ANSA) - PERUGIA, 24 APR - La Scuola umbra di amministrazione pubblica ha presentato il nuovo calendario digitale dei seminari attivati per i corsi di formazione specifica in Medicina Generale, triennio 2017-2020 e 2018-2021.

"Siamo riusciti ad attivare numerosi seminari online in tempi davvero rapidi" sottolinea l'amministratore unico, Alberto Naticchioni. "Ringrazio per l'impegno e il lavoro svolto la Segreteria didattica organizzativa dell'area Medicina Generale della Scuola - aggiunge -, composta da Maria Cristina Forgione e Matteo Menchetti. Per la messa a punto e definizione della formazione a distanza ha svolto, inoltre, un ruolo centrale la Commissione tecnico scientifica, presieduta da Graziano Conti".e "medico di famiglia". (ANSA).