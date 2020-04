Sintini allena benessere fisico

(ANSA) - PERUGIA, 23 APR - Allenare il proprio benessere psichico per affrontare al meglio l'emergenza coronavirus. E' l'obiettivo del corso online organizzato dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica in collaborazione con il campione di pallavolo Giacomo Sintini, Cavaliere al Merito della Repubblica italiana, oggi formatore e responsabile del settore Randstad Sport.

Il corso, gratuito, "Affrontare la quotidianità nella fase di emergenza da Covid-19", online giovedì 23 aprile, è stato progettato per l'aggiornamento formativo dei responsabili e coordinatori di uffici ed unità organizzative, dei componenti dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, dei responsabili della gestione risorse umane di Enti pubblici e privati.

"La Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica - sottolinea l'amministratore Alberto Naticchioni - è da anni molto legata a Giacomo Sintini, un vero campione nella vita e nello sport.

Insieme abbiamo organizzato negli anni scorsi diverse iniziative formative". (ANSA).