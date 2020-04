Nasce gift card Sagrantino experience

(ANSA) - PERUGIA, 23 APR - Nasce'Sagrantino Experience - Holidaybond' edizione 2020 con lo slogan 'Regala l'esperienza, Vivi la Strada del Sagrantino' e lo scopo di promuovere, attraverso 'gift-card', le cantine, le aziende agricole, i frantoi, le strutture ricettive e i ristoranti associati, in questo delicato momento di crisi generale.

Una risposta propositiva all'emergenza Covid-19, attraverso un progetto di turismo esperienziale targato Strada del Sagrantino di cui godere non appena sarà possibile. Un primo tentativo per reagire nell'ambito dell'enoturismo nella terra del Montefalco Sagrantino Docg. Da utilizzare per sé o per un regalo anche a distanza, la card, che si potrà acquistare fino al 31 agosto, sarà spendibile entro un anno dall'acquisto presso le aziende aderenti all'iniziativa.

"Si tratta di poter acquistare oggi una visita con degustazione o una cena o un altro servizio in un'azienda associata aderente" ha spiegato Serena Marinelli, presidente della Strada del Sagrantino. (ANSA).