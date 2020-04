Melasecche subentra ad Alessandrini

(ANSA) - PERUGIA, 23 APR - Enrico Melasecche, già assessore della Giunta di Donatella Tesei, subentra come consigliere regionale a Valeria Alessandrini, Lega, eletta in Senato e quindi dimessasi dal suo incarico. Lo ha comunicato il presidente dell'Assemblea legislativa, Marco Squarta, ad inizio seduta.

Melasecche è risultato il primo dei non eletti della lista della Lega. (ANSA).