International Jazz Day, evento con UJ su Radio Monte Carlo

PE (ANSA) - PERUGIA, 23 APR - Il 30 aprile in tutto il mondo si celebra l'International Jazz Day. In Italia, dalla collaborazione tra Umbria Jazz e Radio Monte Carlo, radio ufficiale del Festival, nasce una serata unica: giovedì 30 aprile alle 22 - rende noto lo stesso festival umbro - sulle frequenze di Radio Monte Carlo andrà in onda una puntata speciale del programma "Monte Carlo Nights" dal titolo "Songs of Hope and Joy".

Il padrone di casa Nick the Nightfly ospiterà virtualmente in studio un grande concerto che riunirà sette importanti artisti della scena jazz: Stefano Bollani, Danilo Rea, Rita Marcotulli, Dado Moroni, Julian Olivier Mazzariello, Giovanni Guidi, Sade Mangiaracina si esibiranno, ognuno a casa propria, in un inedito live dedicato alla Giornata Internazionale del Jazz.

Nel corso di un percorso di avvicinamento, già durante tutta la settimana precedente sulle frequenze di Radio Monte Carlo verranno presentati brani tratti dall'archivio del festival e radiomontecarlo.net e i profili social dell'emittente e di Umbria Jazz racconteranno l'evento. (ANSA).