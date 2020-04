Coronavirus: Paparelli, cabina regia con tutti i partiti

(ANSA) - PERUGIA, 23 APR - "Serve una cabina di regia con tutte le forze politche per fare insieme un piano per la ripresa economica": è la sollecitazione espressa da Fabio Paparelli (Pd-portavoce delle opposizioni), nel corso del dibattito dell'Assemblea legislativa dedicato all'emergenza coronavirus.

"Facciamo dell'autonomia dell'Umbria un valore - ha affermato - perché insieme possiamo contribuire alla ripresa. L'Umbria ha bisogno di unità istituzionale in un momento così drammatico. La maggioranza non si chiuda nell'autosufficienza e nell'autoreferenzialità. La nostra disponibilità nel perseguire l'unità è intatta".

"Per i buoni risultati ottenuti nell'emergenza - ha sottolineato - la maggior parte del merito va al sistema sanitario regionale che nel corso degli anni siamo riusciti a costruire con una forte rete territoriale". (ANSA).