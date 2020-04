Coronavirus: Coletto, ora non perdere risultati ottenuti

(ANSA) - PERUGIA, 23 APR - "Stiamo elaborando la strategia per la Fase 2, basandoci su statistiche predittive per individuare la progressività che ci permetterà di limitare l'eventuale ripresa dell'epidemia. La sfida sarà proprio questa, per evitare di perdere tutti i risultati conseguiti": lo ha detto l'assessore regionale alla sanità, Luca Coletto, intervenendo in consiglio regionale in merito alla strategia dell'Umbria per il contrasto al Covid-19.

L'assessore ha infatti sottolineato che "mettendo a confronto i nostri dati con quelli delle altre regioni abbiamo visto che quelli umbri hanno avuto un andamento costantemente migliore della media italiana per tutti i principali indicatori".

"Abbiamo puntato fin da subito all'isolamento delle persone infette - ha ricordato Coletto .- e al ricovero in ospedale solo per i casi in cui c'era effettiva necessità. Abbiamo potuto così proteggere ospedali e rsa, carceri e caserme".

Per quanto riguarda la Pplasmaterapia, l'Umbria parteciperà ad uno studio multicentrico per lavorare sul plasma iperimmune che potrà essere utilizzato per curare i malati di Covid. (ANSA).