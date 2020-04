Onaosi apre a orfani vittime coronavirus

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sono finora 143 gli operatori sanitari italiani che hanno perso la vita mentre facevano il proprio lavoro, per tentare di salvare i pazienti affetti da Coronavirus.

Per essere concretamente al fianco delle famiglie così duramente colpite, l'Onaosi (Opera Nazionale Assistenza Orfani dei Sanitari italiani) ha deciso di estendere i propri servizi anche ai figli rimasti orfani di sanitari che attualmente non erano contribuenti della fondazione.

"Ad oggi, in base al nostro statuto - spiega Serafino Zucchelli, presidente di Onaosi - possiamo fornire assistenza solo ai figli dei 143mila sanitari contribuenti, obbligatori o volontari, che versano ogni mese una quota del loro stipendio.

Ma è in momenti di emergenze come quella attuale che una classe professionale deve mostrarsi unita: la nostra fondazione è aperta a tutti".

Gli orfani dei sanitari non contribuenti morti per Covid-19 potranno quindi ricevere ospitalità gratuita presso il collegio Onaosi di Perugia.