Da Regione Umbria 81 mln per economia

(ANSA) - PERUGIA, 22 APR - La Regione Umbria metterà a disposizione delle imprese 81 milioni di euro "reali" per sostenere l'economia nella crisi provocata dal coronavirus. Lo ha annunciato la presidente Donatella Tesei nel corso di una video conferenza stampa con gli assessori interessati.

Gli interventi saranno divisi in tre fasi. "La fase uno - ha detto Tesei - è immediata e siamo pronti a mettere in campo 36 milioni reali per le imprese più altre misure che serviranno anche a settori quali agricoltura, turismo e ricostruzione post sisma. La seconda fase ci sarà a fine maggio con altri circa 35 milioni reali e ulteriori misure per le imprese. Ci sarà poi una terza fase, pensiamo a luglio, quando con un lavoro importante - ha sottolineato Tesei - pensiamo di mettere a disposizione altri dieci milioni di euro". (ANSA).