Test sierologici su lavoratori Alcantara

(ANSA) - NARNI (TERNI), 21 APR - Al via nello stabilimento Alcantara di Nera Montoro, a Narni, i test rapidi sierologici su circa 500 lavoratori del sito, tornato in attività una settimana fa.

Un centinaio coloro che sono stati sottoposti alla prima giornata di screening, avviata di concerto con la Regione e con i sindacati.

Nell'area esterna all'ingresso dello stabilimento - spiega l'azienda - è stata allestita un'area di triage in cui i dipendenti vengono controllati all'ingresso o all'uscita dal turno di lavoro. Al lavoratore, che può rimanere all'interno della sua auto, viene misurata la temperatura con un termoscanner e dopo aver firmato l'adesione volontaria, il consenso e l'autocertificazione, viene effettuato il prelievo del sangue capillare da un dito. Dopo cinque minuti di attesa è disponibile il risultato, che viene confermato verbalmente al lavoratore.

Tutti i dati sono forniti all'Usl e serviranno per costruire la base di una indagine epidemiologica.