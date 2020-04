Servizio per bambini diabetici a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 21 APR - Da mercoledì 22 aprile è attivo a Perugia un servizio che permette alle famiglie con figli affetti da diabete di ricevere direttamente presso la propria abitazione presidi medici indispensabili per la gestione delle terapie. Il progetto vede impegnata l'Associazione genitori dell'Umbria (Agdu), che, attraverso i suoi volontari svolge il ritiro dei presidi nella struttura di Pediatria dell'azienda ospedaliera di Perugia per poi farsi carico delle consegne, evitando così spostamenti a familiari e pazienti e contenendo al tempo stesso la diffusione del Covid-19.

Il progetto - spiega una nota dell'ospedale - ha trovato il pieno accordo della direzione aziendale, dei sanitari che hanno in cura i piccoli pazienti e il Centro di riferimento regionale di Diabetologia pediatrica.

"Ogni settimana riusciremo a consegnare presidi di alta tecnologia a cinque famiglie dislocate sul territorio regionale, da Città di Castello a Terni, Spoleto, Narni", assicura il presidente Agdu Enrico Piano.