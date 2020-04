Donazioni a ospedali del Trasimeno

(ANSA) - CASTIGLIONE DEL LAGO (PERUGIA), 21 APR - Non si ferma la generosità dei cittadini nei confronti dei presidi della Usl Umbria 1 per affrontare al meglio l'emergenza Covid-19. Anche in questi giorni a ridosso della Pasqua sono arrivate donazioni in favore dell'ospedale di Castiglione del Lago e dei presidi di Città della Pieve e di Passignano.

Si tratta di donazioni sia in denaro che di beni. Attraverso le piattaforme on-line, infatti, sono stati donati quasi 9mila euro grazie ai quali sono stati acquistati dispositivi di protezione individuale come maschere e visiere e 6 termometri timpanici che si sommano a quello donato dalla Farmacia Morettini di Pozzuolo.

Altre visiere sono state poi donate dalla Agritek di Po' Bandino e dalla Safety Point di Città della Pieve che ha aggiunto due litri di gel disinfettante. L'associazione Alice e Giovanni Bulgari, inoltre, hanno regalato ai presidi due generatori di ozono e la farmacia Nafissi di Castiglione ha fatto recapitare 300 mascherine e 24 litri di disinfettante.