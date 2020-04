Controlli a Fontivegge, tutto regolare

(ANSA) - PERUGIA, 21 APR - Nuovi controlli interforze di polizia e carabinieri sono stati svolti alla stazione ferroviaria di Fontivegge di Perugia, sia riguardo alla presenza di possibili ritrovi di persone, sia nei confronti dei viaggiatori in arrivo o in partenza.

A testimonianza dell'efficacia della continua operazione di controllo da parte delle forze di polizia - riferisce la questura - non si registrano più segnalazioni in merito alla presenza di assembramenti nei pressi dello scalo ferroviario.

Inoltre, nonostante gli operatori abbiano sottoposto a controllo numerosi viaggiatori, non si sono riscontrate irregolarità nelle motivazioni sugli spostamenti sul territorio.

"Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti nella zona della Stazione in termini di sicurezza e di controllo del territorio - ha affermato il questore, Antonio Sbordone - anche perché sono risultati raggiunti grazie al lavoro sinergico tra tutte le forze di polizia".