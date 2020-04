Confagricoltura, Smartmeteo per il clima

(ANSA) - PERUGIA, 21 APR - La Giornata mondiale della terra delle Nazioni Unite, dedicata alla salvaguardia del pianeta in programma il 22 aprile, è "un'occasione importante - spiega il presidente di Confagricoltura Umbria Fabio Rossi - per riflettere su quale possa essere il contributo dell'agricoltura al contrasto dei cambiamenti climatici e al mantenimento delle risorse naturali".

Uno dei modi per farlo, secondo Confagricoltura Umbria, è quello di promuovere i risultati del progetto Smartmeteo, realizzato nell'ambito della misura 16.1 del Psr, le cui finalità sono declinate lungo due direttrici, innovazione e cooperazione che si sviluppano su quattro filiere produttive: vite, olivo, cereali a paglia e tabacco.

Ormai al terzo anno di attività, gli sforzi di tutti i partner coinvolti, tra cui l'Università degli studi di Perugia e la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, hanno consentito di realizzare un applicativo web sviluppato su piattaforma cloud e con interfaccia Gis per la consultazione dei dati agrometeorologici regionali.