Verini, Salvini in campagna elettorale

(ANSA) - PERUGIA, 20 APR - "Sembra che per Salvini la campagna elettorale non sia finita. Eppure non è proprio il momento della propaganda. L'Umbria sta affrontando con coraggio e con risultati significativi questa drammatica fase della pandemia. Ma lo si deve innanzitutto agli umbri, al rispetto rigoroso delle norme di prevenzione, di permanenza a casa e di distanza tra le persone": il commissario umbro del Pd Walter Verini replica così al leader della Lega.

"Lo si deve al fatto che in questa regione - afferma Verini -, negli ultimi 20 anni, la medicina territoriale non è stata smantellata come in certe regioni del Nord (vedi Lombardia) e la rete ospedaliera pubblica ha garantito integrazione e complementarietà tra livelli di assistenza e specializzazione.

Lo si deve al lavoro e al sacrificio di medici, infermieri, personale sanitario, volontari, che hanno lavorato anche in Umbria, spesso in condizioni precarie e con scarsità di forniture".