Sfida al Covid, aperto negozio a Porano

La loro sarebbe potuta sembrare una 'sfida' anche in tempi di normalità, invece neppure l'emergenza coronavirus ha fermato i progetti di Giuseppina e Gianfranco, una coppia di coniugi di Porano che oggi, nel giorno del 35/o anniversario di matrimonio, ha inaugurato un negozio di generi alimentari nel cuore del piccolo comune dell'orvietano.

L'ultima apertura di un'attività commerciale nel paese - che conta circa 1.900 abitanti e nel centro storico, oltre all'alimentari, ha solo un'edicola, una tabaccheria e una macelleria - risaliva ormai ad almeno cinque anni fa.

"Vogliamo dare un segnale di speranza, nonostante le difficoltà del momento, perché la vita non finisce" spiega al telefono la commerciante, originaria di Bolsena (Viterbo), per 30 anni lavoratrice nel settore tessile.