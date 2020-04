Nicchi(Lega), a Giove sembra andare bene

(ANSA) - PERUGIA, 20 APR - "Riguardo alla cittadina di Giove sono ottimista perché le cose sembrano andare per il verso giusto". Lo afferma il consigliere regionale Daniele Nicchi (presidente della Prima commissione), spiegando che l'area, "zona rossa per il Covid-19, sta tornando alla normalità. Il sindaco Alvaro Parca in un post su Facebook ha ringraziato il suo omologo di Attigliano, Leonardo Fazio, per la solidarietà. Un plauso quindi per la collaborazione dei due amministratori - commenta - anche se ideologicamente diversi".

"Giove - sottolinea Nicchi - è un borgo di circa 2.000 anime che si trova nel Ternano, dove sta avviando alla conclusione lo screening svolto sui cittadini del paese, visti i numerosi sintomatici e i molti in isolamento a causa dell'emergenza coronavirus. Sono diversi giorni che la popolazione di Giove è in isolamento, capisco il loro stato d'animo e mando loro un abbraccio per l'atteggiamento decoroso che stanno avendo".