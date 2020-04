Morroni,cambiamento vincente agricoltura

(ANSA) - PERUGIA, 20 APR - "Saremo capaci di ripresentarci sul mercato con gli elementi vincenti della qualità, del rafforzamento e dell'aggregazione tra imprese, della digitalizzazione e della semplificazione. I sentieri intrapresi nella direzione del futuro dovranno trasformarsi in strade ampie dove far viaggiare le filiere di eccellenza e la promozione del brand Umbria": lo ha detto l'assessore regionale all'Agricoltura Roberto Morroni, che prosegue gli incontri promossi con le realtà rappresentative del comparto sulle misure predisposte dall'assessorato per affrontare la crisi causata dall'emergenza sanitaria. Oggi ha incontrato i rappresentanti di Agci (Associazione generale cooperative italiane), Confcooperative, Lega Cooperative.

Per Morroni, grazie al contributo e all'esperienza dei rappresentanti del mondo agricolo, all'impegno costante della Regione Umbria, si potrà dare vita ad un processo innovativo, originale e ambizioso, ad una rivoluzione culturale del modo di produrre e di proporsi.