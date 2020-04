Fondazione, solo Umbria pronta fase 2

(ANSA) - ROMA, 20 APR - In questo momento solo in Umbria l'epidemia di Covid-19 sembra abbastanza sotto controllo da permettere l'avvio di una 'fase 2'. E' la conclusione a cui è arrivata la Fondazione Gimbe (l'obiettivo della quale è di favorire la diffusione e l'applicazione delle migliori evidenze scientifiche), che ha elaborato un modello, basato sulla prevalenza e sull'incremento percentuale dei casi totali, per mappare e monitorare l'evoluzione del contagio e fornire uno strumento univoco per informare le decisioni di Governo e Regioni. Il modello ha diviso le regioni italiane in quattro categorie, contrassegnate da un colore diverso a seconda della gravità della situazione. Dall'elaborazione dei dati degli ultimi 7 giorni emerge che gli incrementi percentuali contagi ancora alti in quasi tutte le altre regioni. (ANSA).