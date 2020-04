Coronavirus: Salvini,complimenti a Tesei

(ANSA) - PERUGIA, 20 APR - "Situazione sanitaria sotto controllo, al via pacchetto di aiuti per imprese e turismo, Regione pronta a partire per la cosiddetta fase 2. Complimenti a Donatella Tesei e a tutta la sua squadra": così il leader della Lega Matteo Salvini, che annuncia di essersi confrontato oggi con la presidente della Regione Umbria.