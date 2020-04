Camera commercio Terni in aiuto a pmi

(ANSA) - TERNI, 20 APR - Lavori in via telematica anche per la Camera di commercio di Terni che, nell'ultima riunione di giunta camerale, ha messo a punto parte delle azioni strategiche che si appresta a varare per aiutare le piccole e medio imprese della provincia ad affrontare l'emergenza coronavirus.

La prima azione guarda alla crisi di liquidità: con un intervento straordinario l'ente camerale ha varato un bando, aperto fino al 31 luglio, per la concessione di contributi alle micro e piccole imprese in abbattimento del Taeg per i finanziamenti volti a sopperire ad esigenze di liquidità.

Gli imprenditori potranno prendere in prestito fino a 80 mila euro praticamente senza pagare interessi, per un totale di 200 mila euro messi a disposizione delle 11 mila imprese costrette alla chiusura per effetto dei decreti governativi.

La seconda azione riguarda il rinnovato sostegno alle imprese sotto forma di servizi, mai interrotti e anzi aumentati