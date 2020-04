Riaperto un'ora al giorno getto Marmore

(ANSA) - TERNI, 18 APR - Riaperto a pieno regime, per un'ora al giorno, il getto della Cascata delle Marmore, per evitare possibili rischi di compromissione dell'habitat naturale fluviale nell'area a seguito della prolungata chiusura dovuta agli effetti del Covid-19. Lo comunica il Comune, spiegando che la riapertura è prevista tutti i giorni per i mesi di aprile e maggio.

"Questa decisione - si legge in una nota dell'amministrazione comunale - è stata presa di concerto tra i competenti uffici comunali, la Regione e la Erg per scongiurare, in questa situazione di persistente incertezza sulla riapertura del parco e dunque del getto stesso, qualsiasi rischio di intaccare i delicati equilibri dell'ecosistema in questione".

La questione era stata sollevata nei giorni scorsi da alcuni consiglieri comunali, dopo una moria di pesci a causa della scarsa portata dell'acqua.