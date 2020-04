Morroni,lavoriamo a rilancio agricoltura

(ANSA) - PERUGIA, 18 APR - "L'Umbria guarda avanti e sta già lavorando al rilancio dell'agricoltura". È quanto sottolinea l'assessore regionale all'Agricoltura, Roberto Morroni, che ha convocato un incontro con i rappresentanti delle associazioni del mondo agricolo con l'obiettivo di creare le basi per affrontare la grave crisi determinata dall'emergenza sanitaria, per delineare da subito gli interventi utili al rilancio del settore primario.

Una prima importante occasione di confronto tra l'assessore e le associazioni del mondo agricolo umbro: Cia Agricoltori italiani, Coldiretti e Confagricoltura Umbria.

"Le linee che l'amministrazione regionale intende perseguire - ha detto Morroni - vanno nella direzione di dare pieno supporto al settore in termini economici, attraverso le risorse del Programma di Sviluppo Rurale, ma anche con la volontà di portare avanti scelte che guardino al medio periodo e che siano coerenti con il proposito di rilancio e rafforzamento del ruolo dell'agricoltura nel sistema economico della regione".