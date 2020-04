Concluso concorso logo Umbria Jazz 2020

(ANSA) - PERUGIA, 18 APR - Si è concluso il workshop-concorso a distanza "Umbria Jazz Smart Design" per l'ideazione dell'immagine grafica di "Umbria Jazz 2020".

Un qualificato Grand Jury internazionale ha selezionato dieci proposte vincitrici che, in seguito, saranno sottoposte all'ulteriore vaglio del consiglio di amministrazione della Fondazione Umbria Jazz: i manifesti selezionati, infatti, saranno utilizzati nella comunicazione delle prossime edizioni della manifestazione.

Il workshop, un vero e proprio concorso a distanza (e per questo assolutamente pionieristico a livello nazionale), ideato e diretto dal professore Paolo Belardi (dipartimento di Ingegneria civile e ambientale dell'Università degli Studi di Perugia, presidente del corso di laurea in Design) insieme a Cristiano Romano (responsabile ufficio stampa Fondazione Umbria Jazz), era iniziato il 23 marzo scorso.