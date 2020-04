Bassetti, iniziative carità per detenuti

(ANSA) - PERUGIA, 18 APR - "I rischi per la salute, la necessaria mancanza di contatti con l'esterno, e per voi le visite e i permessi aboliti, come pure la mancanza di possibilità di qualche lavoro, fa sì che il carcere diventi ancor più problematico di quanto non lo fosse già nel passato.

Forse anche come Chiesa, dovremo trovare nuove forme suggerite dall'amore e dalla fantasia, e soprattutto dal Vangelo". E' quanto ha affermato il cardinale Gualtiero Bassetti nel corso di una sua visita al carcere di Capanne, a Perugia, dove ha salutato una rappresentanza di detenuti.

"Ho visto, girando per l'Italia, in qualche diocesi - ha aggiunto, il presidente della Cei e arcivescovo di Perugia - delle case in cui si accolgono i carcerati quando arrivano verso il fine pena, oppure coloro che, ottenuto il permesso, non hanno la possibilità di tornare in famiglia. Credo che anche da parte della nostra diocesi sarà opportuno pensare a tali iniziative di carità, perché particolarmente i carcerati possano sentirsi amati, rispettati e accolti".