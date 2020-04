Pasqui visita spedale Media Valle Tevere

(ANSA) - TODI (PERUGIA), 17 APR - Il commissario straordinario della Usl Umbria 1 Silvio Pasqui si è recato in visita all'ospedale della Media Valle del Tevere, riconvertito in ospedale per la gestione dell'emergenza Covid-19. Il presidio, attualmente, ospita attualmente 34 malati.

Dall'inizio della trasformazione in ospedale Covid-19, il 16 marzo, sono transitati complessivamente 98 pazienti e ne sono stati dimessi 64.

Il commissario - riferisce una nota della Usl - ha voluto ringraziare tutti gli operatori che stanno lavorando all'interno della struttura con grande impegno e dedizione.