Ercole Olivario,finalisti svelati online

(ANSA) - PERUGIA, 17 APR - Sono 98 i finalisti della 28/a edizione dell'Ercole Olivario, il concorso nazionale dedicato alle migliori produzioni olivicole italiane, selezionate durante le sessioni di assaggio tenutesi nelle diverse regioni. A partire da lunedì 20 aprile, attraverso i canali social del premio (https://www.facebook.com/premioercoleolivario/, https://www.instagram.com/ercoleolivario) verranno svelate, ogni giorno, per la prima volta nella storia del concorso, le aziende che hanno superato le selezioni.

Il concorso ha un disciplinare molto rigido, che da questa edizione ha dato la possibilità di entrare in finale soltanto a coloro che hanno ricevuto un punteggio pari o superiore a 70/100.

"Sarà un viaggio virtuale in Italia - dicono gli organizzatori - che toccherà le regioni ad alta vocazione olivicola presenti al concorso, grazie alle aziende partecipanti".