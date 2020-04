Video Questura Perugia, usate Youpol

(ANSA) - PERUGIA, 16 APR - Uno spot video per sensibilizzare la cittadinanza all'utilizzo dell'app Youpol è stato realizzato dalla questura di Perugia guidata da Antonio Sbordone. "E' uno strumento in cui crediamo molto perché coniuga la velocità alla vicinanza ai cittadini" ha spiegato all'ANSA.

"Credo - ha detto ancora Sbordone - che esso rappresenti una particolare rilevanza in questo drammatico contesto in cui la polizia deve essere vicina alle persone non nei luoghi pubblici ma sempre più dentro le loro abitazioni dove possono registrarsi, proprio in ragione delle restrizioni che oramai si prolungano da tempo, pericolose degenerazioni e atti di violenza".

La realizzazione del filmato ha coinvolto personale della Divisione anticrimine, del Gabinetto provinciale polizia scientifica, dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, della Divisione di Gabinetto, della Scuola di Polizia di Spoleto e dell'Ufficio comunicazione e relazioni esterne.