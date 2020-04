Onnis, esigenza fase normalità ospedale

(ANSA) - PERUGIA, 16 APR - C'è l'esigenza per l'azienda ospedaliera di Perugia di mettere in campo una fase di "normalità", come l'ha definita il commissario straordinario. Di riprendere, quindi, "una serie di attività in maniera più massiccia per ricominciare a farci carico di quei pazienti che abbiamo tenuto in sospeso", ha detto Antonio Onnis nel corso di una videoconferenza voluta per fare il punto sull'attività svolta durante l'emergenza sanitaria da Coronavirus.

Onnis è intervenuto anche sulla "ripartenza", annunciando una ulteriore riorganizzazione del sistema di erogazione delle prestazioni ospedaliere che - è stato sottolineato - si completerà, almeno nella fase di progettazione, in pochi giorni e tutto, ha aggiunto, con il sostegno delle cliniche private.

Tenendo conto, inoltre, della separazione delle aree e dei percorsi dei pazienti Covid da quelli "puliti".