Onnis, attenzione a dipendenti positivi

(ANSA) - PERUGIA, 16 APR - "I numeri che abbiamo credo che parlino da soli rispetto all'attenzione che si è dedicata ai casi che abbiamo di dipendenti positivi al Covid-19. Situazioni di infezioni legate a insufficiente dotazione di dispositivi di protezione individuale non ci pare di averli rilevati in maniera preoccupante": così Antonio Onnis, commissario straordinario dell'azienda ospedaliera di Perugia, sull'esposizione al rischio contagio da parte del personale dell'ospedale perché non dotato a sufficienza di dispositivi come le mascherine.

Onnis ha ricordato che sono 31 i dipendenti risultati positivi ma alcuni di questi, ha precisato, "hanno contratto il virus in ambiente familiare e non al lavoro". "Siamo fermi a questo numero da una settimana - ha poi proseguito - con due di loro che hanno avuto bisogno di ricovero e con gli altri che hanno superato l'isolamento domiciliare".

Il commissario ha poi sottolineato che il fabbisogno di questi dispositivi è arrivato fino a 20 volte in più rispetto alle condizioni normali.