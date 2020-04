Camera commercio, prosegue orientamento

(ANSA) - PERUGIA, 16 APR - In questo periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, prosegue l'operatività della Camera di commercio di Perugia sui progetti attivati durante il corrente anno scolastico, nell'ambito dell'orientamento. Per il concorso "Storie di Alternanza", procede la raccolta delle candidature per la partecipazione al premio. Gli istituti scolastici che intendono partecipare possono ancora presentare le domande di partecipazione attraverso il sito www.storiedialternanza.it. Il termine ultimo è fissato per il 20 aprile 2020.

Dopo quella data non sarà possibile inserire nuove domande ma verrà consentita, non appena si avranno indicazioni in merito alla ripresa delle attività didattiche, l'integrazione delle domande di partecipazione.

Intanto Junior Achievement si sta impegnando, con il supporto del sistema camerale, per la prosecuzione e la conclusione dei due progetti sull'imprenditorialità, che sono stati avviati nella prima parte dell'anno scolastico.