Si sblocca iter S.Anna-P.S.Giovani Fcu

(ANSA) - PERUGIA, 15 APR - Si sblocca l'iter del tratto Perugia Sant'Anna-Ponte San Giovanni della ex Fcu.

"L'impresa che sta realizzando i lavori dovrebbe riprendere presto il cantiere per realizzare le opere civili e l'armamento, confidando che l'anno 2022 veda l'inaugurazione della Ferrovia Perugia Sant'Anna- Ponte San Giovanni completamente rinnovata", ha affermato l'assessore regionale ai trasporti, Enrico Melasecche.

"Del progetto iniziale del costo di circa 25 milioni, soggetto a ribasso d'asta - ha spiegato - sono stati realizzati ad oggi circa 6,5 milioni di lavori e Rete Ferroviaria Italiana si accinge a procedere con un ulteriore stralcio entro il 2020.

Circa un anno fa l'allora gestore, Umbria Tpl e Mobilità Spa, ha predisposto una perizia di variante, per un importo di circa 2,9 milioni di euro, per la realizzazione del nuovo armamento nel rispetto di standard più sicuri, analoghi a quelli utilizzati sulla rete ferroviaria nazionale".