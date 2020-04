A Giove un decesso ma no nuovi positivi

(ANSA) - GIOVE (TERNI), 15 APR - Primo decesso da coronavirus a Giove, comune dichiarato zona rossa: nel tardo pomeriggio di ieri è infatti deceduta una donna risultata positiva al covid-19. Lo ha annunciato il sindaco, Alvaro Parca. "Ritengo di interpretare la tristezza della nostra comunità rivolgendo le più sincere condoglianze alla figlia ed alla famiglia" ha spiegato.

"Questo lutto - ha aggiunto Parca - toglie rilievo al fatto positivo che da due giorni non si sono accertati casi di positività al virus, nonostante i numerosi tamponi prelevati e ci impone di stare più in guardia che mai".

Al momento risultano 32 residenti di Giove contagiati, 39 le persone in isolamento e 92 coloro che lo hanno concluso.

Oltre 200, in totale, i tamponi eseguiti negli ultimi giorni e programmati anche per oggi.