Verso "recupero" ferrovia Spoleto-Norcia

(ANSA) - PERUGIA, 14 APR - "Con la destinazione di ulteriori 2 milioni di euro per la riparazione dei dissesti causati dal sisma del 2016 su cui stiamo definendo le procedure di appalto, riusciremo a recuperare tutto il tratto da Piedipaterno a Balza Tagliata, di oltre 9 chilometri e a sistemare alcuni punti critici nel tratto da Serravalle a Norcia. La Regione è in prima linea per realizzare questo programma ed uno degli obiettivi fondamentali è costituito dalla riapertura della ex Ferrovia Spoleto-Norcia. Con questo intervento inoltre si andranno a recuperare somme fin qui inutilizzate dal piano dei dissesti così da assicurarne la definitiva, completa sistemazione": l'assessore regionale ai Trasporti Enrico Melasecche, annuncia il nuovo intervento della Regione. Spiegando che "insieme all'assessore al turismo, Paola Agabiti, per scandire il progredire di questo grande progetto, abbiamo in animo di organizzare due incontri l'anno, cominciando da settembre a Spoleto proprio sul recupero della ex Ferrovia Spoleto-Norcia".