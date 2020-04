Tesei, misure importanti per economia

(ANSA) - PERUGIA, 14 APR - "Stiamo investendo nella riorganizzazione per affrontare questo stato di emergenza con misure importanti a sostegno della nostra economia": lo ha ribadito la presidente della Regione Donatella Tesei.

Intervenuta alla trasmissione tv 'Mi manda Rai Tre'.

La presidente si è soffermata sulla questione "allarme burocrazia" per imprese, commercianti e artigiani in particolare per quanto riguarda la liquidità necessaria. "Ci siamo già attivati - ha spiegato Tesei - e abbiamo aperto la possibilità della richiesta della Cig". (ANSA).