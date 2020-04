Sindaco Norcia depone fiori cimitero

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 14 APR - Un vaso di fiori è stato deposto dal sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, nell'ala nuova del cimitero comunale. Presente anche il parroco don Davide Tononi che ha impartito la benedizione.

Intanto il sindaco, in base alle disposizioni per il contenimento del Covid-19, ha disposto la chiusura al pubblico fino al 3 maggio dei cimiteri presenti sul territorio comunale.

"Quello di oggi è stato un semplice gesto in cui ho voluto onorare a nome della città la memoria dei nostri defunti, parenti e amici che, a causa di questa epidemia, non hanno potuto avere l'ultimo saluto", ha detto Alemanno. "Questi fiori - ha aggiunto - sono anche per tutti coloro che non potranno portarli sulle tombe dei loro cari fino al prossimo 3 maggio.

Nel nostro territorio, ad oggi non abbiamo pianto vittime da coronavirus. I numeri contenuti nel nostro comune sono il risultato dell' osservanza da parte dei cittadini di quanto disposto dai Dpcm". (ANSA).