Ginetti, ripartire da mondo produttivo

(ANSA) - PERUGIA, 14 APR - "E' tempo di ripartire in sicurezza a cominciare dal mondo produttivo": lo sottolinea la senatrice Nadia Ginetti (Italia Viva). Che ha lanciato la richiesta alla presidente della Regione, Donatella Tesei, di istituire una cabina di regia al fine di lavorare insieme sulla riprogrammazione dei Fondi strutturali e per programmare la fase 2 dell'emergenza coronavirus. "Per una ripartenza economica e sociale - ha spiegato - che non lasci indietro nessuno e che consenta di riattivare tutti i livelli di produzione e di welfare".

Ginetti è poi tornata sull'impiego di Fondi strutturali ancora disponibili e ora 'liberati' dall'Unione Europea. "I sindaci di grandi città - ha spiegato - chiedono di accedere in forma diretta a tali risorse per far fronte all'emergenza.

Perché non impiegarli subito proprio per mettere in sicurezza le nostre città, le scuole, le strade e le infrastrutture nonché per forme di sostegno a quanti stanno soffrendo disagi economico-sociali per mancanza di reddito?". (ANSA).