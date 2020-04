Cartolibrerie, aperti ma così è inutile

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 14 APR - "Dopo circa un mese di chiusura abbiamo riaperto, ma se la gente non può uscire è quasi inutile": è l'allarme lanciato da Federica Duranti e Luca Lupparelli titolari della cartolibreria "Mastrangelo" di Foligno. Lo hanno fatto parlando con l'ANSA.

Un concetto ribadito da Daniela Damiani della "Coccinella", altra cartolibreria della città della Quintana: "Stamani non abbiamo avuto nessun cliente".

Le due cartolibrerie si trovano a ridosso di una scuola media e una elementare e materna e "noi si lavorava prevalentemente con gli alunni, ma se le scuole sono chiuse e ci resteranno se va bene fino a settembre, è difficile andare avanti", hanno spiegato all'unisono i tre commercianti. Che invocano aiuti concreti subito da parte dello Stato: "I costi fissi non ce li toglie nessuno, come ad esempio le macchine a noleggio o i mutui accesi", ha detto Lupparelli. Che si chiede: "Quanto riusciremo ad andare avanti così, un mese, due? Se non incassiamo non potremo resistere a lungo". (ANSA).