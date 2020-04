A Perugia riaperture in ordine sparso

(ANSA) - PERUGIA, 14 APR - A Perugia le librerie si stanno muovendo in ordine sparso, tra chi ha riaperto già con tutti i dispositivi necessari per garantire la sicurezza e, in alcuni casi, anche qualche coda agli ingressi, chi sta lavorando ancora per poterlo fare nei prossimi giorni e infine chi ha deciso invece di non riavviare per niente l'attività.

L'ANSA, il giorno del "via libera" per i librai, ha parlato con i responsabili e visitato alcuni di questi luoghi di cultura e di vendita, tra le poche attività a poter "ripartire" in questa primissima 'fase 2'.