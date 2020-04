In provincia Perugia sanzionati in 120

(ANSA) - PERUGIA, 13 APR - Sono state 120 le trasgressioni contestate il giorno di Pasqua in provincia di Perugia alle misure di contenimento per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

Lo ha riferito la prefettura, rendendo noto che sono state controllate mille e 390 persone e 418 esercizi commerciali (solo un titolare è stato sanzionato).

Nessuna persona è stata denunciata per falsa attestazione.

