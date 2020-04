Balzo avanti dei guariti in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 12 APR - Balzo avanti dei guariti da coronavirus in Umbria, arrivati a 252 (60 più di ieri, +33 nelle 24 ore precedenti) secondo il quadro alle ore 8 di domenica 12 aprile fornito dalla Regione. Che fa scendere a mille e 15 il dato delle persone attualmente colpite dal Covid-19 (con un incoraggiante meno 50 rispetto a ieri, -24 ore il giorno prima), al netto anche di mille e 319 persone (+ 10 rispetto a ieri) che risultano positive e delle 52 vittime (invariato).

Secondo i dati della Regione risultano 328 clinicamente guariti (-14).

Dei 1.319 positivi (47 provengono da fuori regione) attualmente sono ricoverati in 168 (-8), 39 (invariato) in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 2.794 (-382) e 8.444 (+391) quelle che ne sono uscite.

Nel complesso, entro le ore 8 del 12 aprile, sono stati eseguiti 18.658 tamponi (+996).