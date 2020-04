Software Nts project revisione contabile

(ANSA) - PERUGIA, 11 APR - Il primo software con "intelligenza aumentata" per la gestione della revisione contabile.

Lo ha realizzato Nts Project, azienda di Bastia Umbra specializzata nella progettazione e realizzazione di sistemi informativi aziendali, per Rsm Società di Revisione e Organizzazione Contabile Spa. Si tratta di un sistema del tutto innovativo, destinato a rivoluzionare il mondo della revisione contabile, che l'azienda umbra ha messo a punto in sinergia con il professor Raffaele D'Alessio, del Dipartimento di Scienze aziendali - management innovation systems disa-miS dell'Università degli studi di Salerno.

"L'applicazione dell'intelligenza aumentata anche nel software gestionale - spiega in una nota Gianpaolo Malizia, presidente e responsabile commerciale di Nts Project - è possibile".