Sindaco Terni porta fiori nei cimiteri

(ANSA) - TERNI, 11 APR - Fiori in tutti i 16 cimiteri del territorio comunale, stamani a Terni: a portarli, a nome di tutta la cittadinanza, il sindaco Leonardo Latini e gli assessori della giunta comunale. Un gesto simbolico, spiega una nota di palazzo Spada, per "tutti i cittadini che non hanno potuto recarsi sulle tombe dei propri defunti in queste giornate pasquali". Nei cimiteri comunali il sindaco e gli assessori sono stati accolti da sacerdoti e parroci, con i quali sono stati condivisi alcuni minuti di raccoglimento.

Iniziative simili si sono svolte in molti altri Comuni della provincia, come ad Amelia, ad Orvieto e a San Gemini. Sempre a Terni il sindaco Latini, insieme ad alcuni membri della giunta, si è poi recato all'ospedale di Terni, per incontrare il personale impegnato in questi giorni a contrastare l'emergenza Covid-19.