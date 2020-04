Potenziata rete umbra analisi tamponi

(ANSA) - PERUGIA, 11 APR - la Regione ha allargato la rete dei laboratori per la ricerca della positività al Covid-19 in modo da circoscrivere sempre di più le infezioni secondarie prodotte da ciascun individuo infetto. All'interno di questa regia regionale, l'azienda ospedaliera di Terni ha aumentato in modo consistente il numero di tamponi analizzati ed è stato deciso che, oltre ai test sui pazienti ricoverati e sugli operatori dell'ospedale, la metà dei campioni analizzati proverrà dalla Usl Umbria 2.

"Dal 6 di aprile - rende noto l'assessore alla Sanità, Luca Coletto - il laboratorio di biologiamolecolare del dipartimento di diagnostica di laboratorio ed immunotrasfusionale dell'ospedale di Terni ha iniziato a processare i tamponi con un nuovo sistema che permette di fare 94 test in 3 ore per un totale di circa 200 tamponi al giorno. L'impegno della Regione è di potenziare ulteriormente il sistema regionale che, con il Laboratorio di virologia dell'ospedale di Perugia prescelto come Laboratorio regionale di riferimento".