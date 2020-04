Migliorano dati positivi in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 11 APR - Continua a migliorare il dato degli attualmente positivi (cioè al netto dei guariti e dei deceduti) al coronavirus in Umbria che sono 1.065 (-24, ieri -22) secondo i dati aggiornati dalla Regione alle 8 di sabato 11 aprile. Sono infatti 1.309 (+7, ieri più quattro) le persone che risultano positive, 952 in provincia di Perugia (+2) e 310 in quella di Terni (+4). I guariti sono 192 (+33) e 342 clinicamente guariti (+3).

I deceduti sono 52 (dato stabile).

Dei 1.309 positivi (47 provengono da fuori regione) attualmente sono ricoverati in 176 (-9), 39 (stabile) in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 3.176 (-108) e 8.053 (+696) quelle uscite.

Nel complesso, entro le ore 8 dell'11 aprile, sono stati eseguiti 17.662 tamponi (+1.337).

I dati e tutte le notizie relative all'emergenza coronavirus sono consultabili su www.regione.umbria.it/coronavirus. (ANSA).