Fiori al cimitero dal Comune di Assisi

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 11 APR - Il sindaco di Assisi Stefania Proietti e il vice sindaco Valter Stoppini si sono recati presso i cimiteri della città dove hanno apposto una ghirlanda davanti a ogni cancello d'ingresso.

"Un gesto simbolico - spiega il Comune - di rispetto e vicinanza ai defunti, anche a nome della città intera che non dimentica, e per conto di tutti i cittadini che in queste festività si sarebbero recati sulle tombe dei propri cari per un fiore o una preghiera se non ci fosse l'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus che costringe tutti a stare a casa. Allora l'amministrazione comunale, che neppure in questi momenti smette di curare i propri cimiteri disponendo opera continua di manutenzione, ha deciso di fare un gesto convinta di interpretare il desiderio di ogni cittadino".

"Abbiamo voluto essere qui, alla vigilia di una Pasqua diversa, piena di dolore e paura, per ribadire che la Città di Assisi coltiva sempre la memoria dei defunti, non dimentica i propri cari", hanno affermato sindaco e vice.