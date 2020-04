Da Federfarma mascherine per i bambini

(ANSA) - PERUGIA, 11 APR - In piena emergenza Coronavirus anche Federfarma Umbria, l'unione sindacale dei titolari di farmacia della regione, scende in campo con un gesto concreto indirizzato soprattutto ai bambini. Saranno donate infatti a Unicef Comitato di Perugia, 1.000 mascherine per la prevenzione di Covid-19.

Il materiale verrà ritirato da unità dei vigili del fuoco di Perugia e come sottolineato dal Comitato Unicef di Perugia, sarà appunto impiegato nel rispetto delle finalità Unicef per i bambini ed i loro familiari più stretti, con una distribuzione che seguirà un criterio di particolare attenzione per le fasce più bisognose della popolazione.

"Stiamo attraversando tutti un periodo molto delicato, ci sembrava giusto anche per questo mettere in pratica un piccolo aiuto con particolare attenzione ai bambini", ha commentato il presidente di Federfarma Umbria Augusto Luciani.