Tpl, impegno della Regione Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 10 APR - "E' assolutamente necessario che il Governo provveda ad istituire un apposito fondo che integri adeguatamente quello di solidarietà già esistente per sostenere il reddito dei lavoratori, dia risposte a coloro che hanno acquistato biglietti e sottoscritto gli abbonamenti per il periodo di forzato non utilizzo e venga incontro alla forte riduzione di fatturato delle imprese del settore, costrette da cause di forza maggiore a ridurre la propria attività". E' quanto ha affermato l'assessore regionale ai trasporti, Enrico Melasecche.

Lo ha detto a margine della Conferenza delle Regioni, riunita per trattare il problema delle conseguenze della pandemia dovuta al coronavirus, "preso atto della gravissima crisi che ha colpito il settore dei trasporti, con una riduzione delle corse dei treni di circa il 95% e di quelle su gomma del 75/80 per cento".

Per quanto riguarda la richiesta generalizzata di adeguati provvedimenti, l'assessore Melasecche ha riferito che le Regioni hanno inviato una proposta al Governo.