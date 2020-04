Tesei, non buttiamo sacrificio fatto

(ANSA) - PERUGIA, 10 APR - "Non sprechiamo il lavoro di tanti e non buttiamo via il sacrificio fatto": è l'appello rivolto "alla serietà degli umbri" da parte della presidente della Regione Donatella Tesei prima del fine settimana pasquale. "Qui i risultati per il contenimento della diffusione del coronavirus - afferma - non dico che sono rassicuranti però sicuramente ci ripagano delle tante fatiche che tutti noi abbiamo fatto dalla mattina alla sera".

Ricordando poi l'ordinanza emessa per la chiusura totale (a parte farmacie ed edicole) a Pasqua e Pasquetta, Tesei ha sottolineato che "vivremo questo momento di festività in maniera diversa rispetto a come eravamo abituati a fare prima". "Ma faccio la raccomandazione - ha aggiunto - di non dimenticare anche i sacrifici in termini di persone decedute. Non mi interessa sapere che il nostro tasso di mortalità è il più basso d'Italia e il più contenuto, perché una vita umana vale più di ogni altra cosa".