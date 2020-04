Meno reati in provincia di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 10 APR - Calano rispetto agli anni precedenti i reati commessi nella provincia di Perugia e nel comune del capoluogo umbro. In particolare, diminuiscono quelli relativi ai furti e agli stupefacenti. Costanti, invece, truffe e alle frodi informatiche. E' quanto emerge da un bilancio dell'attività svolta dalla Questura di Perugia dal primo marzo 2019 al 28 febbraio 2020, reso noto oggi in occasione del 168esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

Una celebrazione svolta senza schieramenti di uomini e mezzi, picchetti d'onore e premiazioni, come voluto dal capo della polizia Franco Gabrielli a causa dell'emergenza coronavirus.

Il questore di Perugia, Antonio Sbordone, ha deposto una corona in onore ai caduti, presso il cippo della questura, alla presenza del prefetto Claudio Sgaraglia. Un omaggio rivolto non solo al sacrificio delle donne e degli uomini della polizia di Stato ma anche verso tutti coloro che hanno perso la propria vita o che stanno soffrendo a causa della pandemia.